В России создали первый отечественный коленный модуль для протезов

Новый модуль оснащён механической системой управления и ручным замком для фиксации в нужном положении. Конструкция выдерживает вес до 125 кг благодаря использованию высокопрочного алюминиевого сплава. Игольчатые подшипники обеспечивают плавность движений при ходьбе.

На создание импортозамещённого решения ушло два года. Первые прототипы печатали на 3D-принтере, затем конструкцию дорабатывали по результатам испытаний. Как отмечают разработчики, российский модуль превзошёл зарубежные аналоги по надёжности.

Изделие совместимо со всеми комплектующими, представленными на отечественном рынке. Первые 10 образцов успешно прошли испытания на соответствие ГОСТ. Сейчас модуль оформляет сертификат российского происхождения.

Планируется, что производство будет выпускать около 1000 таких модулей ежегодно.