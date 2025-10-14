В России создали первый отечественный софт для гидрометслужбы

Программа способна обрабатывать информацию с автоматизированных посов и традиционных станций по четырем направлениям: метеорологические, морские и речные гидрологические данные, а также экспедиционные измерения с борта судна. Особенностью системы стал интуитивный интерфейс, повторяющий привычные для наблюдателей действия.

Как отметили в Минобрнауки, комплекс охватывает более 90% измерений параметров окружающей среды, используемых в мировой практике. Разработка фактически является импортозамещающей и соответствует стратегии цифровой трансформации науки до 2030 года.

Внедрение системы начнется с юго-западных территорий России, включая Крымский полуостров. Первыми будут обновлены станции, занимающиеся морской гидрологией. Практика уже показала, что использование нового софта снижает количество ошибок при обработке данных.

Проект реализован в рамках программы «Приоритет-2030».