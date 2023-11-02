В России
13:03, 02 ноября 2023
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В России создали первый в стране высокочувствительный датчик освещения

Работа велась с 2021 года

В пресс-службе Северо-Западного Центра Трансфера Технологий сообщили, что специалисты стартапа "Диайпи" из группы компаний "Флекслаб," в рамках совместного проекта Северо-Западного наноцентра и университета ИТМО, разработали первый в стране тонкопленочный матричный фотосенсор с расширенным спектральным диапазоном, пишет ТАСС.

В России создали первый в стране высокочувствительный датчик освещения

© Ferra.ru

Работу по созданию матричного фотосенсора на основе органических и перовскитных материалов стартап начал в 2021 году и проводил в три этапа. Сначала разрабатывались компонентные составы и способы нанесения фотоактивных слоев, затем - методы создания гибких фотодиодов с чувствительностью в широком спектральном диапазоне. На последнем шаге была проведена интеграция диодных структур с тонкопленочной транзисторной матрицей.

Пресс-служба Северо-Западного Центра Трансфера Технологий

В результате этой работы появилось гибкое с уникальными оптическими характеристиками и ультратонкое (толщиной 3 микрометра) устройство. Фотосенсор может регистрировать свет низкой интенсивности и охватывать широкий спектр энергии излучения.

Такие легкие и гибкие фотосенсоры могут быть установлены на различном оборудовании, включая медицинское и промышленное оборудование, а также приборы ночного видения.

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