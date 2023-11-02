В России создали первый в стране высокочувствительный датчик освещения

В результате этой работы появилось гибкое с уникальными оптическими характеристиками и ультратонкое (толщиной 3 микрометра) устройство. Фотосенсор может регистрировать свет низкой интенсивности и охватывать широкий спектр энергии излучения.

Такие легкие и гибкие фотосенсоры могут быть установлены на различном оборудовании, включая медицинское и промышленное оборудование, а также приборы ночного видения.