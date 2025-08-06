В России
Опубликовано 06 августа 2025, 21:37
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В России создали платформу для анализа изображений микроскопии

Сервис использует ИИ и не требует навыков программирования
В пресс-службе Новосибирского Государственного Университета (НГУ) сообщили, что ученые разработали интеллектуальную платформу, которая анализирует изображения, полученные с помощью микроскопии. В основе технологии лежат методы машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ).
В России создали платформу для анализа изображений микроскопии

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Разработка включает облачные сервисы для автоматического анализа снимков. Пользователям доступны три инструмента: распознавание наночастиц, обучение нейросети под конкретные задачи и корректировка результатов. Система определяет количество, размеры, площадь и концентрацию объектов на изображениях.

Платформа работает с разными типами снимков — от электронных микроскопов до обычных фотографий со смартфонов. Она распознаёт наночастицы, клетки, микроорганизмы, растения и даже более крупные объекты, например, транспорт. При этом от пользователя не требуется навыков программирования или предварительной обработки данных.

Как отметили в НГУ, сервис уже используют сотни исследователей по всему миру. Особенно он востребован среди специалистов, работающих с микроскопией.

Платформу представили на международном конгрессе в Малайзии.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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