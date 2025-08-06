В России создали платформу для анализа изображений микроскопии

Разработка включает облачные сервисы для автоматического анализа снимков. Пользователям доступны три инструмента: распознавание наночастиц, обучение нейросети под конкретные задачи и корректировка результатов. Система определяет количество, размеры, площадь и концентрацию объектов на изображениях.

Платформа работает с разными типами снимков — от электронных микроскопов до обычных фотографий со смартфонов. Она распознаёт наночастицы, клетки, микроорганизмы, растения и даже более крупные объекты, например, транспорт. При этом от пользователя не требуется навыков программирования или предварительной обработки данных.

Как отметили в НГУ, сервис уже используют сотни исследователей по всему миру. Особенно он востребован среди специалистов, работающих с микроскопией.

Платформу представили на международном конгрессе в Малайзии.