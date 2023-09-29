В России создали платформу для исследований сна дистанционно

Чаще всего исследования сна требуют присутствия человека в лаборатории, в том числе и в ночное время. Это создает множество неудобств для испытуемых и нарушает чистоту эксперимента. Мы создали виртуальную среду, которая позволяет исследовать сон дистанционно.