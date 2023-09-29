В России создали платформу для исследований сна дистанционно

В России создали платформу для исследований сна дистанционноПлатформа уже показала свою эффективность
В пресс-службе нижегородского Университета Лобачевского рассказали, что ученые вуза создали платформу для исследований сна дистанционно. Она называется UnnCyberpsy и позволяет участнику отмечать состояние через онлайн-сервис, находясь дома, пишет ТАСС.
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Чаще всего исследования сна требуют присутствия человека в лаборатории, в том числе и в ночное время. Это создает множество неудобств для испытуемых и нарушает чистоту эксперимента. Мы создали виртуальную среду, которая позволяет исследовать сон дистанционно.
Также по словам Валерии Демаревой, онлайн-сервис уже показал свою эффективность в исследовании сна. Участники отмечали свою сонливость в сервисе, результаты были схожи с данными, которые получили используя традиционный метод исследования.