В России создали платформу для изучения эмоционального общения человека и ИИ

Опубликовано 04 апреля 2026, 23:52
В России создали платформу для изучения эмоционального общения человека и ИИНовый фреймворк анализирует текстовые, аудио- и визуальные данные
В пресс-службе Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова сообщили, что ученые Центра искусственного интеллекта (ИИ) вуза разработали платформу HL-EAI для исследования эмоционального взаимодействия между человеком и нейросетью.
© Ferra.ru
Программный каркас объединяет текстовые, аудио- и визуальные данные, чтобы оценивать эмоциональное состояние участников и формировать ответы с учетом контекста диалога. В отличие от обычных систем, которые распознают лишь отдельные сигналы, новая платформа учитывает взаимность эмоционального обмена, возникающую в реальной беседе, отметили в пресс-службе.
Платформа позволяет анализировать коммуникацию в форматах «человек — ИИ», «человек — человек» и «алгоритм — алгоритм». Ее уже используют для экспериментов в игровых сценариях теории игр: участники принимают решения в стратегических ситуациях, а ученые изучают, как эмоциональный контекст влияет на доверие, кооперацию и поведение.