В России создали платформу для обнаружения опасных веществ

Платформа объединяет различные методы исследования окружающей среды, такие как радиоволновые, оптические, инфракрасные и терагерцовые, с использованием искусственного интеллекта. Она предназначена для обнаружения следов опасных веществ на земле, в воздухе и на воде, что особенно актуально в условиях повышенной террористической угрозы.

Проект ориентирован на пятилетний период и предусматривает сотрудничество с промышленными партнерами, включая научно-исследовательские институты и компании, специализирующиеся на радиоэлектронике и точном приборостроении. Помимо обнаружения и нейтрализации опасных веществ, платформа будет использоваться для мониторинга загрязнения окружающей среды, поиска месторождений углеводородов и диагностики респираторных заболеваний по анализу выдоха человека.