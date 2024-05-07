В России создали платформу для покупки «цифровых метров» недвижимости за токены

Платформа станет маркетплейсом для застройщиков, управляющих компаний и потенциальных инвесторов, предоставляя возможность приобретения долей недвижимости в цифровом формате. Технология блокчейн и законодательное регулирование цифровых финансовых активов открывают новые перспективы для взаимодействия застройщиков с инвесторами.

Проект разрабатывается совместно с застройщиком «Красная стрела» и оператором информационной системы «ЦФА ХАБ», который имеет лицензию от Центрального банка РФ на выпуск цифровых финансовых активов. Планируется, что проект будет доступен для различных видов недвижимости, а минимальная сумма для инвестирования не превысит 50 тысяч рублей.