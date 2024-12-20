В России создали платформу для ускоренной диагностики заболеваний

Основной задачей платформы является ускорение выявления заболеваний, в том числе на ранних стадиях, а также значительное сокращение трудозатрат при проведении анализов. Ожидается, что технологии оцифровки препаратов и реагентов, а также использование искусственного интеллекта для разметки клеток и подбора изображений по метаданным, позволят повысить точность диагностики до 99%. Внедрение данной платформы также способствует улучшению подготовки специалистов нового поколения, сочетающих знания в области ИТ, медицины и ветеринарии, отметили в пресс-службе.

Платформа будет включать четыре виртуальных ассистента, которые смогут детектировать, сегментировать, классифицировать и подсчитывать объекты на биологических изображениях, а также выдавать текстовые описания. Стоимость подписки на платформу составит около 70 тысяч рублей. При использовании в 10% медучреждений и университетах, ожидаемый объем рынка составит около 500 миллионов рублей в год.