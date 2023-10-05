В России создали платформу электронного документооборота для морских перевозок

В России создали платформу электронного документооборота для морских перевозокДокументы будут подписываться за два часа вместо нескольких дней
Ученые из Центра компетенций НТИ «Центр технологий распределенных реестров СПбГУ» в сотрудничестве со специалистами компании «МАС-Внештранс» создали платформу электронного документооборота для морских перевозок, благодаря чему подписание документов будет происходить за два часа вместо нескольких дней, пишет Наука.рф.
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Чтобы избежать утечки информации используется технология блокчейн, она работает по принципу формирования децентрализованной сети, состоящей из цепочки блоков, в которых хранится информация. Также все звенья цепочки содержат код, который зависит от каждого блока. Благодаря этому не получиться изменить информацию или подделать документы.
При создании платформы нашей задачей было автоматизировать очень сложный процесс, который включает сверку информации, выпуск электронной версии документов, электронную подпись, направление данных нужным адресатам и многое другое. Новая разработка позволит участникам экспорта отслеживать процесс передачи грузов. При этом информация о возможных утерях или подделке информации будет видна всем сторонам, так как данные о грузе фиксируются и вносятся в систему на каждом этапе его передачи. Таким образом, риски физического уничтожения груза, хакерских атак и подмены значительно сокращаются.