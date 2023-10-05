В России создали платформу электронного документооборота для морских перевозок

При создании платформы нашей задачей было автоматизировать очень сложный процесс, который включает сверку информации, выпуск электронной версии документов, электронную подпись, направление данных нужным адресатам и многое другое. Новая разработка позволит участникам экспорта отслеживать процесс передачи грузов. При этом информация о возможных утерях или подделке информации будет видна всем сторонам, так как данные о грузе фиксируются и вносятся в систему на каждом этапе его передачи. Таким образом, риски физического уничтожения груза, хакерских атак и подмены значительно сокращаются.