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В России
Опубликовано 22 марта 2024, 20:15
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В России создали платформу VR-обучения для химической промышленности

С помощью шлема виртуальной реальности
В пресс-службе Новгородского государственного университета (НовГУ) сообщили, что резиденты ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай» представили систему виртуального обучения сотрудников химических заводов. С использованием VR-шлема и джойстика работник может симулировать управление оборудованием перед реальной работой.

Платформа позволяет создать полностью виртуальный цех, точно воссоздавая реальное производственное окружение. Это позволяет не только изучить технологический процесс, но и тренировать моторику рук, воспроизводя необходимые действия.

Дизайнеры лаборатории «Виртуальная и дополненная реальность» разрабатывают сценарии обучения на основе технического задания заказчика. Проекты виртуальной реальности представляют собой готовые решения «под ключ», которые могут быть использованы для обучения персонала и отработки нештатных ситуаций.

Эти технологии предоставляют возможность не только обучения, но и проведения виртуальных экскурсий по производству. Они могут стать особенно полезными для крупных корпораций, где требуется качественное обучение персонала и отработка технологических процессов.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#VR
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#Россия
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#химия