В России создали платформу VR-обучения для химической промышленности

Платформа позволяет создать полностью виртуальный цех, точно воссоздавая реальное производственное окружение. Это позволяет не только изучить технологический процесс, но и тренировать моторику рук, воспроизводя необходимые действия.

Дизайнеры лаборатории «Виртуальная и дополненная реальность» разрабатывают сценарии обучения на основе технического задания заказчика. Проекты виртуальной реальности представляют собой готовые решения «под ключ», которые могут быть использованы для обучения персонала и отработки нештатных ситуаций.

Эти технологии предоставляют возможность не только обучения, но и проведения виртуальных экскурсий по производству. Они могут стать особенно полезными для крупных корпораций, где требуется качественное обучение персонала и отработка технологических процессов.