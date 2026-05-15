В России создали пленки для точечной доставки противораковых веществ

По словам исследователя из Института перспективных систем передачи данных ИТМО Романа Шайкенова, материал может использоваться для местной химиотерапии и как заживляющая повязка после удаления опухоли. Он достаточно гибкий и может накладываться на пораженные участки или включаться в состав медицинских повязок. Также возможны варианты в виде гелей, наночастиц и нановолокон для разных клинических задач.

В основу разработки положена гиалуроновая кислота, в которую помещают активные вещества, включая куркумин и усниновую кислоту. Такие соединения показали способность воздействовать на клетки меланомы в лабораторных экспериментах, при этом не затрагивая здоровые клетки рядом. Исследователи отмечают, что это может повысить точность терапии и снизить нагрузку при лечении рака, отметили в пресс-службе.