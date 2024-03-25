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В России
Опубликовано 25 марта 2024, 19:11
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В России создали ПО для анализа надежности линий электропередачи

Поскольку они подвержены различным внешним воздействиям
Ученые Политехнического института Сибирского федерального университета в Красноярске создали новое программное обеспечение, способное рассчитывать надежность работы линий электропередачи (ЛЭП).

Программа основана на алгоритме топологического анализа, разработанном на основе изучения практических схем распределения мощности на гидроэлектростанциях Восточной Сибири.

По словам соавтора разработки, доцента кафедры электроэнергетики Владимира Тремясова, новое программное обеспечение позволит повысить стабильность работы ЛЭП даже в случае повреждений и аварийных ситуаций.

Ученые отмечают, что использовали реальные схемы выдачи мощности, применяемые на гидроэлектростанциях Восточной Сибири, что делает разработку особенно значимой и применимой на практике.

Линии электропередачи высокого напряжения подвержены различным внешним воздействиям, таким как сильный ветер и гололедица, что снижает их надежность. Новое программное обеспечение поможет смягчить эти риски и обеспечить более стабильную работу электроэнергетических систем.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#Россия
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#ПО
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#электричество