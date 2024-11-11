В России создали ПО для гонок дронов и тестирования БПЛА

Новое облачное ПО позволяет работать с беспилотниками различных производителей, открывая возможности не только для спортивных соревнований, но и для тренировки прикладных навыков в реальных условиях. Система поддерживает как летающие дроны, так и наземные машины, что значительно расширяет область применения технологии.

Главное преимущество программы — возможность проведения соревнований на разных типах техники с участниками, находящимися в разных регионах России. Все данные о времени прохождения трасс и выполнении задач собираются в едином облачном решении, что делает их доступными для всех пользователей. Это позволяет проводить внутренние турниры, результаты которых могут быть доступны только для участников, или подключаться к общему серверу для состязаний и анализа данных всех участников.