В России
Опубликовано 11 ноября 2024, 18:37
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В России создали ПО для гонок дронов и тестирования БПЛА

Новая система помогает отрабатывать навыки для реальных задач
В России разработали первое программное обеспечение (ПО) для гонок дронов и отработки сценариев применения беспилотников разных типов, сообщил исполнительный директор Droneshub Group Эдуард Тихоновский на конференции «Национальная технологическая революция 20.35».
В России создали ПО для гонок дронов и тестирования БПЛА

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Новое облачное ПО позволяет работать с беспилотниками различных производителей, открывая возможности не только для спортивных соревнований, но и для тренировки прикладных навыков в реальных условиях. Система поддерживает как летающие дроны, так и наземные машины, что значительно расширяет область применения технологии.

Главное преимущество программы — возможность проведения соревнований на разных типах техники с участниками, находящимися в разных регионах России. Все данные о времени прохождения трасс и выполнении задач собираются в едином облачном решении, что делает их доступными для всех пользователей. Это позволяет проводить внутренние турниры, результаты которых могут быть доступны только для участников, или подключаться к общему серверу для состязаний и анализа данных всех участников.