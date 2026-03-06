В России создали ПО для координации групп дронов в сложной местности

В основе программы лежит механизм динамических воздушных коридоров. Каждый дрон резервирует пространство вдоль маршрута, которое постепенно сужается по мере движения аппарата. Это освобождает воздушное пространство для других беспилотников и позволяет вводить новые аппараты в план полетов в реальном времени. Перепланирование маршрутов происходит автоматически без остановки системы, отметили в пресс-службе учреждения.

Испытания прошли в виртуальной среде, моделирующей равнины, холмы, горы и смешанный тип местности. Максимальная нагрузка возникла при работе 50 беспилотников, при этом система сохранила стабильность и поддерживала безопасную дистанцию между аппаратами.