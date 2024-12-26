В России
Опубликовано 26 декабря 2024, 19:38
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В России создали ПО для микроструктурного анализа материалов

Что упрощает анализ конструкционных материалов
В пресс-службе Минобрнауки России сообщили, что ученые Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева представили новое программное обеспечение (ПО), предназначенное для микроструктурного анализа конструкционных материалов.
В России создали ПО для микроструктурного анализа материалов

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Программа предназначена для анализа микроскопических изображений материалов, что позволяет определять размеры и количество зерен, а также выявлять черные и белые зерна с дальнейшим измерением их параметров. Одним из главных преимуществ решения является удобный графический интерфейс, который упрощает настройку параметров и управление процессом обработки.

Программный комплекс разработан на языке Python для операционной системы Windows 10 и занимает всего 50 МБ, что делает его доступным для использования на стандартных компьютерах с операционной системой IBM PC.

По словам Сергея Манцерова, директора института промышленных технологий и машиностроения НГТУ, новая программа предназначена не только для контроля, но и для диагностики состояния уже существующих деталей. Это позволит точно определить, в каком состоянии находятся компоненты, и принимать решение о необходимости их замены или ремонта.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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