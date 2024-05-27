В России создали ПО для мониторинга систем энергонакопления

Опубликовано 27 мая 2024, 20:15
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В России создали ПО для мониторинга систем энергонакопленияОно поможет контролировать электростанции
В пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали программное обеспечение (ПО), которое будет следить за работой систем энергонакопления, используемых для энергоснабжения отдаленных районов. Оно позволит эффективно контролировать работу солнечно-дизельных электростанций, обеспечивая непрерывное энергоснабжение.
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Система накопления энергии включает несколько модулей, в том числе оператора для мониторинга, администратора для настройки, а также цифровой двойник системы для тестирования алгоритмов. Разработано мобильное приложение для удобного мониторинга и обновления конфигурации оборудования. При разработке учтены вопросы безопасности и разные роли пользователей, отметили в пресс-службе.
Ведется работа над системой прогнозирования, чтобы оператор получал своевременную информацию о состоянии оборудования. Планируется добавить светоиндикацию для оперативного оповещения персонала на месте о возможных проблемах.