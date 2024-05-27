В России создали ПО для мониторинга систем энергонакопления

Система накопления энергии включает несколько модулей, в том числе оператора для мониторинга, администратора для настройки, а также цифровой двойник системы для тестирования алгоритмов. Разработано мобильное приложение для удобного мониторинга и обновления конфигурации оборудования. При разработке учтены вопросы безопасности и разные роли пользователей, отметили в пресс-службе.

Ведется работа над системой прогнозирования, чтобы оператор получал своевременную информацию о состоянии оборудования. Планируется добавить светоиндикацию для оперативного оповещения персонала на месте о возможных проблемах.