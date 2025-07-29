В России создали ПО для управления дронами через сотовые сети

Опубликовано 29 июля 2025, 10:061 мин.
В России создали ПО для управления дронами через сотовые сетиРазработка позволит отказаться от иностранных технологий
В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) разработали первое в России программное обеспечение для управления беспилотниками с передачей видео через сотовые сети. Технологию уже успешно протестировали, сообщил ректор вуза Юрий Зазуля.
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Главное отличие новой разработки — полный отказ от зарубежного открытого ПО, которое ранее использовалось для передачи видеопотока. Программный код создан с нуля российскими специалистами. В следующем году систему планируют адаптировать под отечественную электронную компонентную базу, что сделает дроны полностью независимыми от импорта.
Разработка велась в Студенческом конструкторском бюро при поддержке компании YADRO. Это позволило студентам работать с перспективными сетевыми технологиями, включая элементы 5G, хотя тестирование пока проводится в сетях 4G. Для дальнейшего развития проекта университет уже получил российские одноплатные компьютеры и микросхемы от предприятий «Элрон» и НИИМА «Прогресс».