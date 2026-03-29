В России создали подводный комплекс «Смарт фиш» для исследований

Новая разработка имеет герметичный отсек с управляющими поверхностями и обтекателями из капралона. Буксируемый на кабель-тросе, он собирает гидрологические данные в придонном горизонте и в реальном времени передает их оператору. За 12 часов «Смарт фиш» может проводить около полумиллиона измерений — против 60 классическим методом.

Первым заданием стала разгадка арктического оазиса в Чаунской губе на Чукотке. Аппарат обнаружил аномалии, которые оказались местами разгрузки подземных гидротермальных вод. Именно они поставляют тепло и микроэлементы, поддерживающие нетипичные биоценозы.

Позже комплекс использовали для мониторинга акватории в районе АЭС «Фукусима»: аномальных концентраций радионуклидов не нашли. Сейчас нейросеть на базе аппарата учится распознавать крабов, рыб и моллюсков.