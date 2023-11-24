В России создали показатель загрязнения экосистем вблизи предприятий

Научный руководитель экспедиции, директор Института систематики и экологии животных СО РАН Виктор Глупов подчеркнул, что разработанный интегральный метод успешно апробирован на различных экосистемах и готовится к публикации в Академии наук, а затем — в международном научном журнале. По его словам, этот индикатор станет доступен для использования экологами по всему миру, что поможет оценить экологическое воздействие промышленных предприятий и эффективность природоохранных мероприятий.

Предложенные СО РАН индикаторы также помогут оценить успешность природоохранной деятельности и определить влияние компаний на окружающую среду, давая возможность с увеличением периода наблюдений получать более точные оценки воздействия промышленности на экосистемы.