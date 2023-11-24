В России
20:59, 24 ноября 2023
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В России создали показатель загрязнения экосистем вблизи предприятий

Также поможет в оценке природоохранной деятельности

Совместная экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и "Норникеля" создала интегральный метод оценки состояния экосистем вблизи промышленных предприятий. Этот индикатор объединяет оценку загрязнения и биоразнообразия, обеспечивая комплексное понимание состояния окружающей среды, пишет ТАСС.

В России создали показатель загрязнения экосистем вблизи предприятий

© Ferra.ru

Научный руководитель экспедиции, директор Института систематики и экологии животных СО РАН Виктор Глупов подчеркнул, что разработанный интегральный метод успешно апробирован на различных экосистемах и готовится к публикации в Академии наук, а затем — в международном научном журнале. По его словам, этот индикатор станет доступен для использования экологами по всему миру, что поможет оценить экологическое воздействие промышленных предприятий и эффективность природоохранных мероприятий.

Предложенные СО РАН индикаторы также помогут оценить успешность природоохранной деятельности и определить влияние компаний на окружающую среду, давая возможность с увеличением периода наблюдений получать более точные оценки воздействия промышленности на экосистемы.

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