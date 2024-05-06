В России создали покрытие для имплантов, которое борется с бактериями

Новое покрытие может быть использовано для имплантов любого типа, включая те, которые используются в онкологической практике. Импланты, как правило, изготавливаются из металлов, таких как нержавеющая сталь, титан или сплавы металлов. Проблема в том, что на поверхности этих имплантов могут образовываться биопленки, которые устойчивы к действию иммунной системы.

Это может привести к инфекциям и отторжению импланта. Новый метод покрытия имплантов позволяет решить эту проблему. Покрытие из золота или иридия и серебра убивает бактерии и препятствует образованию биопленок. Исследования показали, что новое покрытие безопасно для человека и не вызывает воспаления.