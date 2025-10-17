В России создали покрытие, повышающее износостойкость в 25 раз

Покрытие создаёт барьер, препятствующий проникновению кислорода в структуру металла при сильном нагреве. Это предотвращает процесс окисления и последующее разрушение материала. Особенностью разработки является эффект самозалечивания.

Для производства покрытия учёные использовали переработанные силитовые нагреватели, которые широко применяются в промышленных печах. Такой подход не только решает задачу защиты металлов, но и предлагает экологичный способ утилизации отходов.

Ниобиевые сплавы востребованы в областях, где требуются материалы, способные выдерживать высокие давления и температурные нагрузки.