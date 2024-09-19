В России создали полимерные мембраны из отходов 3D-печати

Мембраны изготовлены из конструкционного пластика ПЭКК (полиэфиркетонкетона) с помощью метода электроформования. Этот пластик, обладающий прочностью, высокой температурой плавления и стойкостью к химическим воздействиям, ранее не применялся в переработке отходов 3D-печати, отметили в ведомстве.

Процесс электроформования, или электроспиннинг, позволяет создавать полимерные волокна под действием электрического поля. Результаты исследований подтвердили, что мембраны из ПЭКК обладают отличными механическими свойствами и могут успешно использоваться в фильтрации, биосенсорах и мягкой робототехнике.

По словам Семена Горенинского, руководителя проекта, мембраны из ПЭКК являются конкурентоспособными по сравнению с другими фильтрационными материалами и могут найти применение в самых различных областях.