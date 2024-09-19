В России
Опубликовано 19 сентября 2024, 14:24
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В России создали полимерные мембраны из отходов 3D-печати

С помощью метода электроформования
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Томского политехнического университета (ТПУ) представили новые полимерные мембраны, созданные из отходов 3D-печати. Новые разработки продемонстрировали высокую химическую стабильность и биосовместимость, что открывает перспективы их использования в химической промышленности и биомедицине.
В России создали полимерные мембраны из отходов 3D-печати

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Мембраны изготовлены из конструкционного пластика ПЭКК (полиэфиркетонкетона) с помощью метода электроформования. Этот пластик, обладающий прочностью, высокой температурой плавления и стойкостью к химическим воздействиям, ранее не применялся в переработке отходов 3D-печати, отметили в ведомстве.

Процесс электроформования, или электроспиннинг, позволяет создавать полимерные волокна под действием электрического поля. Результаты исследований подтвердили, что мембраны из ПЭКК обладают отличными механическими свойствами и могут успешно использоваться в фильтрации, биосенсорах и мягкой робототехнике.

По словам Семена Горенинского, руководителя проекта, мембраны из ПЭКК являются конкурентоспособными по сравнению с другими фильтрационными материалами и могут найти применение в самых различных областях.