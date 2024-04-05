В России создали полимеры для увлажнения почвы и стимуляции роста растений

Созданные учеными полимеры не вредят микроорганизмам в почве и препятствуют влиянию тяжелых металлов, которые негативно сказываются на урожайности. Одна из разработок основана на синтетическом полимере с добавлением гуматов, которые являются известными стимуляторами роста растений, отметили в пресс-службе.

Лабораторные эксперименты показали, что эти полимеры эффективно борются с эрозией, сохраняют влагу и улучшают качество почвы. Протестированные составы показали свою эффективность на опытных участках в Ботаническом саду МГУ и Учебно-опытном почвенно-экологическом центре «Чашниково».