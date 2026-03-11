В России
Опубликовано 11 марта 2026, 15:56
1 мин.

В России создали правительственную подкомиссию по развитию ИИ

Новый орган будет координировать внедрение технологий
Правительство России сформировало подкомиссию по развитию и внедрению искусственного интеллекта (ИИ). Ее возглавил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Структура станет «внутренним правительственным штабом» для оперативного решения вопросов, связанных с применением ИИ в промышленности, социальной сфере и государственном управлении.
В задачи подкомиссии входит координация работы федеральных ведомств, определение приоритетных направлений внедрения, разработка критериев для отечественных ИИ-моделей и мер господдержки, а также планов по развитию центров обработки данных.

Таким образом, выстроена единая трехуровневая система взаимодействия: федеральная подкомиссия взаимодействует с президентской комиссией по ИИ, а на местах создаются региональные межведомственные штабы под руководством глав субъектов. Они будут собирать предложения и передавать их на федеральный уровень.

В состав подкомиссии вошли министры промышленности, здравоохранения, цифрового развития, обороны, а также представители регионов.