В России создали правительственную подкомиссию по развитию ИИ

В задачи подкомиссии входит координация работы федеральных ведомств, определение приоритетных направлений внедрения, разработка критериев для отечественных ИИ-моделей и мер господдержки, а также планов по развитию центров обработки данных.

Таким образом, выстроена единая трехуровневая система взаимодействия: федеральная подкомиссия взаимодействует с президентской комиссией по ИИ, а на местах создаются региональные межведомственные штабы под руководством глав субъектов. Они будут собирать предложения и передавать их на федеральный уровень.

В состав подкомиссии вошли министры промышленности, здравоохранения, цифрового развития, обороны, а также представители регионов.