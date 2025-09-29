В России создали препарат для генной терапии гемофилии

Глава правительства в ходе выступления на пленарной сессии международной выставки «Иннопром» в Минске отметил достижения в фармацевтической промышленности, указав на успешную разработку ученых.

Выставка «Иннопром. Беларусь» проходит в Минске с 29 сентября по 1 октября.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил о значительном увеличении эффективности применения ИИ в разработке лекарств и производстве металлических сплавов. Анализ данных показывает, что ИИ ускорил синтез некоторых лекарств в два раза и улучшил изготовление металлических сплавов более чем в 200 раз в отдельных областях.