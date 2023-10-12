В России создали препарат для лечения онкологии на основе аврана лекарственного

В России создали препарат для лечения онкологии на основе аврана лекарственногоФитопрепарат может повысит эффективность лечения раковых заболеваний
Ученые из Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского разработали инновационный противоопухолевый фитопрепарат на основе аврана лекарственного, передает РИА Новости.
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По словам профессора Натальи Полуконовой, которая участвовала в разработке, этот препарат представляет собой значительное научное достижение, исследование которого заняло более десяти лет.
Для создания этого фитопрепарата использовали сложную технологию, включая смешивание травы с этанолом, водой и хлороформом. Затем из разных фракций полученных экстрактов ученые выбрали наиболее активную.
Важно отметить, что этот препарат обладает потенциалом для борьбы с опухолями. Доклинические исследования продемонстрировали его безопасность при использовании на лабораторных животных, а также его потенциальную эффективность. Эксперименты показали, что месячное применение фитопрепарата снижает темпы роста опухоли на 70 процентов, что является обнадеживающим результатом.
По словам ученых, препарат активирует апоптоз, программируемую гибель клеток, в отличие от существующих цитостатических лекарств, которые вызывают интоксикацию организма.
Саратовский медицинский университет надеется, что этот фитопрепарат станет импортозамещающей технологией и повысит эффективность лечения раковых заболеваний.