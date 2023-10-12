В России создали препарат для лечения онкологии на основе аврана лекарственного

По словам профессора Натальи Полуконовой, которая участвовала в разработке, этот препарат представляет собой значительное научное достижение, исследование которого заняло более десяти лет.

Для создания этого фитопрепарата использовали сложную технологию, включая смешивание травы с этанолом, водой и хлороформом. Затем из разных фракций полученных экстрактов ученые выбрали наиболее активную.

Важно отметить, что этот препарат обладает потенциалом для борьбы с опухолями. Доклинические исследования продемонстрировали его безопасность при использовании на лабораторных животных, а также его потенциальную эффективность. Эксперименты показали, что месячное применение фитопрепарата снижает темпы роста опухоли на 70 процентов, что является обнадеживающим результатом.

По словам ученых, препарат активирует апоптоз, программируемую гибель клеток, в отличие от существующих цитостатических лекарств, которые вызывают интоксикацию организма.

Саратовский медицинский университет надеется, что этот фитопрепарат станет импортозамещающей технологией и повысит эффективность лечения раковых заболеваний.