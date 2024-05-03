В России создали препарат для защиты музейных экспонатов от плесени

Применение синтетических веществ для борьбы с плесенью часто сопровождается негативными последствиями для окружающей среды. Однако новый метод, основанный на биогенных наночастицах серебра, представляет собой безопасную и эффективную альтернативу. Благодаря клеткам бактерии Shewanella oneidensis MR-1 ученые смогли создать экологически чистый и легко масштабируемый препарат.

Разработанный раствор можно наносить на экспонаты и памятники, зараженные грибком или населенные вредоносными микроорганизмами. Его также можно использовать в качестве компонента для красок, лаков и строительных материалов, что делает его универсальным средством для защиты культурного наследия, отметили в пресс-службе.

Ольга Журавлева, старший научный сотрудник лаборатории биотехнологий защиты окружающей среды, отмечает, что разработанный метод имеет ряд преимуществ перед традиционными химическими средствами. Он не только более безопасен для окружающей среды, но и проще в применении и не требует больших энергозатрат на производство.