Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 03 мая 2024, 12:31
1 мин.

В России создали препарат для защиты музейных экспонатов от плесени

С использованием наночастицы серебра
В пресс-службе Курчатовского института сообщили, что ученые вуза представили новый способ защиты музейных экспонатов от микробов и плесени. Они разработали препарат на основе бактерий, способных создавать наночастицы серебра. Этот препарат, безопасный для окружающей среды, действенно подавляет размножение вредоносных организмов.
В России создали препарат для защиты музейных экспонатов от плесени

© Ferra.ru

Применение синтетических веществ для борьбы с плесенью часто сопровождается негативными последствиями для окружающей среды. Однако новый метод, основанный на биогенных наночастицах серебра, представляет собой безопасную и эффективную альтернативу. Благодаря клеткам бактерии Shewanella oneidensis MR-1 ученые смогли создать экологически чистый и легко масштабируемый препарат.

Разработанный раствор можно наносить на экспонаты и памятники, зараженные грибком или населенные вредоносными микроорганизмами. Его также можно использовать в качестве компонента для красок, лаков и строительных материалов, что делает его универсальным средством для защиты культурного наследия, отметили в пресс-службе.

Ольга Журавлева, старший научный сотрудник лаборатории биотехнологий защиты окружающей среды, отмечает, что разработанный метод имеет ряд преимуществ перед традиционными химическими средствами. Он не только более безопасен для окружающей среды, но и проще в применении и не требует больших энергозатрат на производство.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#технологии
,
#наука
,
#исследование
,
#Плесень