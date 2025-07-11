В России создали прибор для анализа ДНК и белков

Как пояснил представитель компании Алексей Шварцев, прибор использует метод флуоресценции для точного определения концентрации веществ. Это необходимо при подготовке к секвенированию — процессу расшифровки генетического материала. В отличие от предыдущих российских разработок, которые работали только с одним образцом, новое устройство более эффективно.

Ключевые преимущества прибора — более низкая стоимость по сравнению с зарубежными аналогами и полная отечественная компонентная база. Данные измерений можно сразу экспортировать в компьютер для дальнейшей обработки. Для разных типов молекул (ДНК, РНК или белков) используются специальные наборы реагентов.

Устройство особенно востребовано в лабораториях с большим потоком образцов. Например, перед проведением ПЦР-анализа или секвенирования необходимо точно знать концентрацию ДНК. Новый флуориметр позволяет быстро получать эти данные, упрощая работу исследователей.