В России создали прибор для непрерывного мониторинга радиации в помещениях

По словам разработчиков, прибор накапливает дочерние продукты распада радона за 6−8 часов для первого измерения и продолжает измерения объемной активности радона в любое время благодаря постоянной работе пробоотборника. Новая разработка особенно актуальна для помещений с постоянным пребыванием людей, таких как подвалы и цокольные этажи, где важно контролировать уровень радона.

После успешного завершения этапа тестирования разработчики планируют подачу заявки на патент модели, отметили в пресс-службе университета.