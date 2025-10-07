В России создали прибор для обнаружения микротрещин в металле

Устройство работает по принципу сканирующей контактной потенциометрии. Специальный зонд подает на поверхность электрический заряд, а затем фиксирует локальные изменения контактного потенциала. Резкие скачки сигнализируют о наличии дефектов. Прибор способен находить мельчайшие трещины, зоны коррозии и структурные неоднородности, даже в сложных элементах вроде сварных швов или трубных колпачков.

Особую важность разработка имеет для атомной энергетики, где требуется высокоточный контроль оборудования, а традиционные методы неразрушающего контроля иногда неприменимы. Данные с прибора передаются по Bluetooth на компьютер оператора, где формируется наглядная двумерная карта.

По словам разработчиков, существующие методы уступают новому устройству в чувствительности к микротрещинам и работе в труднодоступных зонах. Опытный образец уже протестирован на деталях с реальными дефектами.