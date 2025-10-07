В России
Опубликовано 07 октября 2025, 21:35
1 мин.

В России создали прибор для обнаружения микротрещин в металле

Разработка выявляет дефекты в труднодоступных местах
Специалисты Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» разработали портативное устройство для обнаружения микротрещин и других дефектов в металлических поверхностях. На метод диагностики уже получен международный патент.
Устройство работает по принципу сканирующей контактной потенциометрии. Специальный зонд подает на поверхность электрический заряд, а затем фиксирует локальные изменения контактного потенциала. Резкие скачки сигнализируют о наличии дефектов. Прибор способен находить мельчайшие трещины, зоны коррозии и структурные неоднородности, даже в сложных элементах вроде сварных швов или трубных колпачков.

Особую важность разработка имеет для атомной энергетики, где требуется высокоточный контроль оборудования, а традиционные методы неразрушающего контроля иногда неприменимы. Данные с прибора передаются по Bluetooth на компьютер оператора, где формируется наглядная двумерная карта.

По словам разработчиков, существующие методы уступают новому устройству в чувствительности к микротрещинам и работе в труднодоступных зонах. Опытный образец уже протестирован на деталях с реальными дефектами.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
