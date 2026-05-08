В России создали прибор для поиска микропластика и опухолей

Опубликовано 08 мая 2026, 10:331 мин.
В России создали прибор для поиска микропластика и опухолейУстройство помещается на ладони
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что российские ученые совместно с коллегами из Южной Кореи разработали компактный прибор для обнаружения микропластика и ранних признаков опухолей. Точность устройства достигает 90%. В проекте участвовали специалисты Пермского политеха, МГУ, Российского квантового центра и Университета Сонгюнгван.
© Ferra.ru
Прибор работает на основе оптоволокна и металинзы. Для анализа используется кабель с металинзой на торце, состоящей из миллионов кремниевых столбиков. Перед исследованием наночастицы обрабатывают красителем, после чего лазерный импульс фиксирует их свечение и передает данные на компьютер.
По словам профессора кафедры общей физики Пермского Политеха Александра Сюй, устройство способно обнаруживать единичные молекулы и частицы в сверхнизких концентрациях. Оптимальная толщина оптоволокна составила 50 микрон, что примерно равно половине толщины человеческого волоса. Прибор не требует сложной настройки и устойчив к вибрациям.