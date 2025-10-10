В России
Опубликовано 10 октября 2025, 14:44
1 мин.

В России создали прибор для точного измерения расхода воды

Разработка предназначена для сельского хозяйства
В пресс-службе Алтайского государственного университета сообщили, что ученые вуза создали погружной электромагнитный расходомер для измерения расхода воды в трубах большого диаметра. Прибор предназначен для использования в мелиоративных системах сельского хозяйства, где обычные счетчики не справляются с высокой скоростью потока.
В России создали прибор для точного измерения расхода воды

© Ferra.ru

Принцип работы устройства основан на измерении напряжения, которое возникает при движении ионов воды в магнитном поле. Погружной зонд с соленоидом и двумя электродами размещается в потоке через отверстие в трубе. Этот бесконтактный метод делает прибор устойчивым к механическим примесям в воде.

Разработка велась в рамках программы «Приоритет 2030» по заказу компании «Техносервис», которая специализируется на техническом обеспечении агропромышленного комплекса. В настоящее время готов опытный образец прибора. Его производство осуществляется совместно с промышленным партнером — компанией «АРОССА».