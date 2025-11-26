В России создали прибор для точного удаления опухолей мозга

Опубликовано 26 ноября 2025, 17:261 мин.
В России создали прибор для точного удаления опухолей мозгаУстройство «Thyrochrome»
Специалисты МГУ имени Ломоносова и НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ разработали прибор, который помогает хирургам точнее удалять доброкачественные опухоли головного мозга. Устройство позволяет различать ткани аденомы гипофиза и здоровые участки во время операции, что снижает риск повреждения важных структур.
Технология основана на обнаружении флуоресцентного отклика тканей в ближнем инфракрасном диапазоне. Аденома гипофиза имеет меньшую интенсивность свечения, чем окружающие ткани. Прибор под названием «Thyrochrome» фиксирует этот оптический отклик и подает звуковой сигнал, когда обнаруживает опухоль.
Система может применяться и при хирургии щитовидной железы. Она помогает вовремя распознать паращитовидные железы и избежать их случайного удаления, что важно для поддержания нормального обмена кальция.
Сейчас ученые ожидают регистрационных документов, чтобы начать внедрение и производство устройства.