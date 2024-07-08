В России создали приложение для контроля строительных процессов

Приложение позволяет в реальном времени получать информацию о привлеченном персонале и выполненных объемах работ, визуализируя данные для оперативного управления. Уникальность «МИП.Ресурс» заключается в интуитивно понятном интерфейсе и прозрачной верификации данных, что обеспечивает быстрое подтверждение отчетов руководителями после проверки через мобильное уведомление.

Пилотное тестирование приложения успешно завершено, и оно активно внедряется в рабочие процессы «Мосинжпроекта». В дальнейшем «МИП.Ресурс» будет доступен также для использования компаниями-подрядчиками холдинга, улучшая управление проектами и исключая риск искажения данных.