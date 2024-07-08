В России создали приложение для контроля строительных процессов

Опубликовано 08 июля 2024, 16:13
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В России создали приложение для контроля строительных процессовВ реальном времени
На форуме «Высшей лиги проектного контроля» инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» представил приложение «МИП.Ресурс», предназначенное для оперативного сбора данных со строительных площадок. По сообщению компании, разработка специалистов департамента проектного контроля стала частью цифрового офиса, интегрированного с аналитическими дашбордами.
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Приложение позволяет в реальном времени получать информацию о привлеченном персонале и выполненных объемах работ, визуализируя данные для оперативного управления. Уникальность «МИП.Ресурс» заключается в интуитивно понятном интерфейсе и прозрачной верификации данных, что обеспечивает быстрое подтверждение отчетов руководителями после проверки через мобильное уведомление.
Пилотное тестирование приложения успешно завершено, и оно активно внедряется в рабочие процессы «Мосинжпроекта». В дальнейшем «МИП.Ресурс» будет доступен также для использования компаниями-подрядчиками холдинга, улучшая управление проектами и исключая риск искажения данных.