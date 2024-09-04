В России создали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок

По словам Когана, приложение позволяет гражданам фотографировать загрязненные или поврежденные контейнерные площадки и отвечать на простые вопросы о состоянии мусорных баков. В обмен на участие пользователи будут получать баллы, которые можно будет обменивать на рубли. Кроме того, информация, собранная через приложение, будет использоваться для формирования рейтинга чистоты контейнерных площадок.

Этот проект направлен на улучшение реализации мусорной реформы, поскольку состояние контейнерных площадок напрямую влияет на ее восприятие