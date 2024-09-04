В России создали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок

Опубликовано 04 сентября 2024, 12:311 мин.
В России создали приложение для мониторинга состояния контейнерных площадокТестирование стартовало в нескольких регионах страны
Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Александр Коган сообщил, что комитет по экологии совместно с ППК «РЭО» и «Большой Тройкой» разработал приложение для мониторинга состояния контейнерных площадок. Он отметил, что разработка уже функционирует в тестовом режиме в ряде российских регионов.
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По словам Когана, приложение позволяет гражданам фотографировать загрязненные или поврежденные контейнерные площадки и отвечать на простые вопросы о состоянии мусорных баков. В обмен на участие пользователи будут получать баллы, которые можно будет обменивать на рубли. Кроме того, информация, собранная через приложение, будет использоваться для формирования рейтинга чистоты контейнерных площадок.
Этот проект направлен на улучшение реализации мусорной реформы, поскольку состояние контейнерных площадок напрямую влияет на ее восприятие
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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