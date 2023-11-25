В России создали приложение для оказания первой помощи и поиска врачей

Это новое приложение будет особенно полезно для тех, кто столкнулся с проблемой в незнакомой стране или находится в сложной ситуации.

Программа включает в себя два модуля: первый использует нейросеть для обработки фотографий пользователей и определения проблемы, а второй помогает найти необходимую медицинскую помощь в любой стране. Это позволит человеку быстро ориентироваться и понять, куда обратиться в случае необходимости, говорится в сообщении.

Приложение, разработанное для Android, предоставляет возможность не только найти нужную клинику, но и провести первые неотложные медицинские манипуляции до приезда врачей. В настоящее время приложение доступно на английском языке, но ведется работа над переводом на другие языки, включая русский. Это инновационное решение, которое может помочь многим людям в критических ситуациях в разных уголках мира.

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