В России создали приложение для проезда без остановок на светофорах

Приложение рассчитывает оптимальную скорость движения, при которой автомобиль достигает перекрёстка в момент зелёного сигнала светофора. Алгоритм учитывает не только время до смены сигнала, но и текущую дорожную обстановку, включая движение других транспортных средств.

Ключевым преимуществом разработки является использование существующей инфраструктуры городских камер вместо установки дополнительного оборудования. Система предсказывает момент освобождения перекрёстка с высокой точностью, что недоступно традиционным навигационным решениям.

По оценкам разработчиков, применение приложения может снизить расход топлива на 15−20% и сократить вредные выбросы. Даже если системой будет пользоваться десятая часть водителей, это повысит пропускную способность перекрёстков.

Технология успешно прошла испытания на улицах Челябинска и защищена патентом.