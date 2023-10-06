В России создали приложения для контроля лекарств в домашней аптечке

Аптечки можно разделять на типы, например, ветеринарная, детская и другие.

Принцип работы заключается в том, что человек сканирует штрихкод лекарства и оно помещается в органайзер в приложении. В нем будет содержаться вся информация о препаратах, например, срок годности, возможные аллергии, показание к применению и т.п.