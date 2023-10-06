В России создали приложения для контроля лекарств в домашней аптечке

В России создали приложения для контроля лекарств в домашней аптечкеВ нем будет храниться вся информация о лекарствах
В пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ) рассказали, что студенты из Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова создали приложение, которое позволит контролировать лекарства в домашней аптечке, пишет ТАСС.
Аптечки можно разделять на типы, например, ветеринарная, детская и другие.
Принцип работы заключается в том, что человек сканирует штрихкод лекарства и оно помещается в органайзер в приложении. В нем будет содержаться вся информация о препаратах, например, срок годности, возможные аллергии, показание к применению и т.п.
В мобильном приложении хранится вся необходимая информация о лекарстве: срок годности, показания к применению, возможные аллергии и многое другое. В планах - реализация функции быстрого поиска лекарств через виртуальные органайзеры в приложении. Таким образом, … [разработка] не только защитит от приема просроченных лекарств, но и систематизирует их хранение.