В России создали принтер для печати микроэлектроники без чернил и растворителей

В основе метода лежит формирование наночастиц прямо в процессе печати с помощью электрического газового разряда. Затем они укладываются на подложку сфокусированным аэрозольным пучком. Это устраняет риск загрязнения структуры солями от разложения компонентов чернил.

Технология подходит для создания пассивных элементов микроэлектроники, плазмонных слоев оптоэлектронных устройств, микродатчиков и каталитических структур. В отличие от традиционной фотолитографии, новый метод не требует дорогостоящих чистых комнат, вакуумных установок и агрессивных химикатов, что в перспективе снизит себестоимость производства электроники, отметили в Центре.