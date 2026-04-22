В России создали прочный керамический композит для экстремальных условий

Твердость материала составила 22 гигапаскаля

В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ученые НИТУ МИСИС совместно с коллегами из Института имени А. Г. Мержанова РАН разработали керамический композит, рассчитанный на работу при высоких нагрузках и в агрессивной среде. Материал ориентирован на применение в аэрокосмической отрасли, энергетике и машиностроении. Результаты исследования опубликованы в журнале «Materials Science and Engineering: A».