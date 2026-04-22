В России создали прочный керамический композит для экстремальных условий

Опубликовано 22 апреля 2026, 20:251 мин.
В России создали прочный керамический композит для экстремальных условийТвердость материала составила 22 гигапаскаля
В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что ученые НИТУ МИСИС совместно с коллегами из Института имени А. Г. Мержанова РАН разработали керамический композит, рассчитанный на работу при высоких нагрузках и в агрессивной среде. Материал ориентирован на применение в аэрокосмической отрасли, энергетике и машиностроении. Результаты исследования опубликованы в журнале «Materials Science and Engineering: A».
В основе лежит двухфазная высокоэнтропийная карбид-боридная керамика. Технология обеспечивает равномерное распределение двух твердых фаз на микроуровне, что повышает плотность и однородность структуры.
Твердость образцов достигает 22 гигапаскалей, ударная вязкость составляет 5,6 мегапаскаля. Для сравнения, однофазный аналог показывает 18,8 гигапаскаля и 4,2 мегапаскаля. Метод объединяет стадии синтеза в одном цикле и использует самораспространяющуюся реакцию, что снижает энергозатраты, отметили в пресс-службе.