В России создали проект малобюджетной космической сети для «Интернета вещей»

Каждый космический аппарат будет иметь размеры 10010038 мм, занимая только часть кубсата и лишенный неиспользуемого функционала, что значительно снизит их стоимость до уровня 680 млн рублей. Проект поддержан венчурными инвесторами и создан полностью из отечественных компонентов, что делает его экономически выгодным.

Руководитель проекта Виктор Булыбенко отметил, что спутники будут оснащены современными технологиями, включая абляционные импульсные плазменные двигатели, системы управления и ориентации, солнечные батареи и аккумуляторы. Для вывода всей группировки в космос потребуется всего 3−4 запуска ракет среднего класса.