Опубликовано 14 июня 2024, 16:40
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В России создали проект малобюджетной космической сети для «Интернета вещей»Она будет состоять из 384 пикоспутников
Российские инженеры представили проект небольших спутников, предназначенных для создания сети связи «Интернета вещей» по всей территории страны. Эта группировка из 384 пикоспутников будет размещена на 16 кроссполярных орбитах, обеспечивая надежный сигнал даже в отдаленных регионах, где доступ к другим видам связи ограничен.
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Каждый космический аппарат будет иметь размеры 10010038 мм, занимая только часть кубсата и лишенный неиспользуемого функционала, что значительно снизит их стоимость до уровня 680 млн рублей. Проект поддержан венчурными инвесторами и создан полностью из отечественных компонентов, что делает его экономически выгодным.
Руководитель проекта Виктор Булыбенко отметил, что спутники будут оснащены современными технологиями, включая абляционные импульсные плазменные двигатели, системы управления и ориентации, солнечные батареи и аккумуляторы. Для вывода всей группировки в космос потребуется всего 3−4 запуска ракет среднего класса.