В России создали программу для анализа активности мозга по данным ЭЭГ

Новая программа на языке Python автоматически обрабатывает сигналы мозга, записанные во время ЭЭГ-исследования. Она выделяет характерные паттерны активности, возникающие в ответ на различные стимулы — изображения, звуки или слова. Особенность системы — создание индивидуального профиля пациента, где фиксируются все реакции мозга.

Как пояснил разработчик Сергей Свиридюк, приложение работает по целостному алгоритму: от загрузки данных до формирования готового отчета. Программа сначала очищает сигнал от помех, затем выделяет ключевые характеристики активности мозга. Специальные алгоритмы машинного обучения определяют, какой именно стимул вызвал конкретную реакцию.

Такая система особенно полезна для диагностики эпилепсии, выявления последствий инсультов и обнаружения опухолей мозга. Повышенная активность определенных групп нейронов, которую может зафиксировать программа, часто свидетельствует о патологических изменениях.