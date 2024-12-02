В России создали программу для диагностики риска ишемической болезни сердца

Для создания системы был использован метод логико-математических моделей, который позволяет на основе биохимических показателей, таких как воспалительные, окислительные и липидные биомаркеры, рассчитывать вероятность развития ИБС. Программный модуль позволяет врачу ввести результаты лабораторных исследований и получить числовое значение риска развития заболевания. В случае средних или высоких показателей риск врач может назначить дополнительные обследования для уточнения диагноза.

Разработка была проведена по запросу лаборатории клинических исследований Научно-исследовательского института терапии и профилактической медицины (НИИТПМ). Ученые использовали данные исследования, в котором приняли участие около 200 пациентов.

Для удобства работы с результатами был создан визуализированный интерфейс, который отображает отклонения от нормы для каждого биохимического показателя. Такой подход позволяет увидеть, какая именно часть организма влияет на риск развития заболевания.