В России создали программу для диагностики водителей, чтобы снизить аварийность

Программа включает практические задания и работает на разных устройствах с единой кодовой базой. Она оценивает работоспособность, глазомер, скорость психомоторной реакции, устойчивость к монотонной работе, внимание и пространственное восприятие.

Также система анализирует личностные особенности водителя, включая эмоциональную устойчивость, конфликтность и склонность к риску.

По словам авторов, решение может применяться в автошколах, транспортных и логистических компаниях для выявления возможных рисков. Программа уже получила свидетельство о государственной регистрации.