В России создали программу для диагностики водителей, чтобы снизить аварийность

Опубликовано 17 июля 2026, 23:531 мин.
В России создали программу для диагностики водителей, чтобы снизить аварийностьСистема анализирует реакцию, внимание и риск
В Кабардино-Балкарском госуниверситете им. Х. М. Бербекова (КБГУ) сообщили, что ученые вуза разработали автоматизированную программу для диагностики профессионально важных качеств водителей. Система предназначена для оценки факторов, которые могут влиять на безопасность дорожного движения. Авторами разработки стали доцент КБГУ Римма Багова и программист Рамазан Кубалов.
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Программа включает практические задания и работает на разных устройствах с единой кодовой базой. Она оценивает работоспособность, глазомер, скорость психомоторной реакции, устойчивость к монотонной работе, внимание и пространственное восприятие.
Также система анализирует личностные особенности водителя, включая эмоциональную устойчивость, конфликтность и склонность к риску.
По словам авторов, решение может применяться в автошколах, транспортных и логистических компаниях для выявления возможных рисков. Программа уже получила свидетельство о государственной регистрации.