В России создали программу для оценки сердца у вахтовиков

Опубликовано 25 марта 2026, 22:21
В России создали программу для оценки сердца у вахтовиковЦифровой инструмент анализирует давление и пульс
В Тюменском медицинском университете (ТМУ) Минздрава России разработали компьютерную программу для оценки сердечно-сосудистой системы у работников вахтовым методом в арктических местностях. Постоянная ротация кадров и формальный подход к медосмотрам снижают качество принятых решений о здоровье персонала.
Программа автоматизировано обрабатывает медицинские данные, включая пульс и давление. На основе этих параметров система выдает оценку риска развития состояний, требующих госпитализации или экстренной помощи. В основе разработки лежит база данных медицинских осмотров работников топливно-энергетического комплекса.
В вузе отметили, что с помощью программы можно анализировать различные факторы и оценивать их влияние на здоровье каждого работника. В перспективе большее количество данных позволит сделать прогнозы еще точнее и создать единую систему поддержки здоровья в экстремальных условиях.