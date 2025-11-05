В России создали программу для персонализированных имплантатов

Программа анализирует данные компьютерной томографии, определяя толщину костных перегородок и пористость ткани. Это позволяет настраивать ключевые параметры имплантата: размер и форму пор, толщину внутренних перегородок и общую плотность структуры.

Такая точность помогает избежать основных проблем традиционных имплантатов — недостаточного приживления и эффекта стресс-экранирования, когда соседние костные участки атрофируются из-за перераспределения нагрузки. Разработка прошла этап компьютерного моделирования и готова к доклиническим испытаниям, отметили в пресс-службе.