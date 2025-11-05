В России создали программу для персонализированных имплантатов

Опубликовано 05 ноября 2025, 23:151 мин.
В России создали программу для персонализированных имплантатовРазработка поможет в лечении сложных переломов
В пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) сообщили, что ученые вуза разработали компьютерную программу для создания имплантатов, точно повторяющих структуру костной ткани. Технология предназначена для лечения сложных переломов и применения в челюстно-лицевой хирургии.
© Ferra.ru
Программа анализирует данные компьютерной томографии, определяя толщину костных перегородок и пористость ткани. Это позволяет настраивать ключевые параметры имплантата: размер и форму пор, толщину внутренних перегородок и общую плотность структуры.
Такая точность помогает избежать основных проблем традиционных имплантатов — недостаточного приживления и эффекта стресс-экранирования, когда соседние костные участки атрофируются из-за перераспределения нагрузки. Разработка прошла этап компьютерного моделирования и готова к доклиническим испытаниям, отметили в пресс-службе.