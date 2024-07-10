В России создали программу для проектирования самолетных кислородных систем

Анастасия Рыбина, выпускница кафедры «Экология, системы жизнеобеспечения и безопасность жизнедеятельности» МАИ, отметила, что разработанная модель позволяет проводить эффективные расчеты и создавать оптимальные системы жизнеобеспечения, что особенно важно для безопасности летчиков в экстремальных условиях полета.

Созданные программные решения в программной среде Matlab позволяют инженерам быстро и точно рассчитывать параметры кислородных систем для различных моделей самолетов, что существенно экономит время и ресурсы при проектировании новых воздушных судов.

Андрей Малышев, еще один из участников проекта, подчеркнул, что благодаря новой математической модели удалось сократить время расчетов с месяцев до считанных секунд, что значительно ускорило процесс разработки и оптимизации кислородных систем для авиации.

Математическая модель уже нашла применение в Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина, где она помогает значительно снизить затраты на разработку и обеспечить высокий уровень безопасности полетов, отметили в пресс-службе.