В России создали программу для управления группами роботов

Программа анализирует технические характеристики каждого робота и внешние условия. Используя современные алгоритмы оптимизации, она формирует наиболее эффективную группу и прогнозирует ее поведение. Это позволяет снизить энергопотребление, эксплуатационные расходы и улучшить координацию.

Технология преодолевает ограничения аналогов, которые работают по схеме «один оператор — один дрон». Новая система лучше масштабируется и менее уязвима к сбоям связи, отметили в ведомстве.

Программный комплекс может применяться в спасательных операциях для поиска людей, в сельском хозяйстве для мониторинга посевов, а также в логистике. Разработка поддержана Российским научным фондом.