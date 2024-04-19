В России создали программу для управления группами роботов

Опубликовано 05 декабря 2025, 19:231 мин.
В России создали программу для управления группами роботовСистема подбирает оптимальный состав и настройки для команд
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Белгородского государственного технического университета имени Шухова разработали программный комплекс для управления группами роботов. Система автоматически подбирает состав команды и настраивает ее для совместного выполнения задач.
Программа анализирует технические характеристики каждого робота и внешние условия. Используя современные алгоритмы оптимизации, она формирует наиболее эффективную группу и прогнозирует ее поведение. Это позволяет снизить энергопотребление, эксплуатационные расходы и улучшить координацию.
Технология преодолевает ограничения аналогов, которые работают по схеме «один оператор — один дрон». Новая система лучше масштабируется и менее уязвима к сбоям связи, отметили в ведомстве.
Программный комплекс может применяться в спасательных операциях для поиска людей, в сельском хозяйстве для мониторинга посевов, а также в логистике. Разработка поддержана Российским научным фондом.