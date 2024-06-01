В России создали программу для выбора культур в сельском хозяйстве

Система AgroUI предоставляет возможность аграриям вводить информацию о полях и их агрохимических характеристиках, таких как содержание влаги, кислотность почвы и уровень гумуса. В программу также можно добавить данные о приоритетных культурах. Если такие данные отсутствуют, AgroUI самостоятельно генерирует варианты культур на основе введенных агрохимических данных и имеющихся в базе стоимостных показателей, отметили в ведомстве.

После ввода всех данных, программа предлагает пользователю несколько альтернативных вариантов подбора культур, с возможностью выбора сортов и гибридов, а также предоставляет список поставщиков семян. В отличие от аналогичных программ, AgroUI автоматически обновляет данные ежегодно, подбирая культуры для конкретных хозяйств и полей на основе новых агрохимических показателей.